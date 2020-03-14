2020-03-14T22:45:49+03:00
Общество

В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом

Решение принято на основании обращения министерства просвещения России
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 16 марта на территории Дзержинска разрешается свободное посещение школ с письменного согласия родителей учащихся. Об этом сообщает департамент образования администрации Дзержинска.

- На основании обращения министерства просвещения России с 14 марта городской департамент образования проводит опрос родителей школьников о необходимости перевода на дистанционную форму обучения, - говорится в сообщении. – Чтобы принять в нем участие, родителям достаточно обратиться к классному руководителю или в администрацию школы.

По данным департамента, для временно не посещающих школу детей, будет организовано дистанционное обучение. При этом занятия в школах будут продолжены в прежнем режиме. Сейчас нет причин для полного перехода на дистанционную форму обучения.

- В городском округе особое внимание уделяется усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий в школах и детских садах, - говорится в сообщении. – Также эти мероприятия будут усилены в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования. Сейчас введен особый график влажной уборки и профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях. Кроме того, дополнительно администрацией Дзержинска будет решен вопрос об обеззараживании воздуха специальными разрешенными устройствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом
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