В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом
С 16 марта на территории Дзержинска разрешается свободное посещение школ с письменного согласия родителей учащихся. Об этом сообщает департамент образования администрации Дзержинска.
- На основании обращения министерства просвещения России с 14 марта городской департамент образования проводит опрос родителей школьников о необходимости перевода на дистанционную форму обучения, - говорится в сообщении. – Чтобы принять в нем участие, родителям достаточно обратиться к классному руководителю или в администрацию школы.
По данным департамента, для временно не посещающих школу детей, будет организовано дистанционное обучение. При этом занятия в школах будут продолжены в прежнем режиме. Сейчас нет причин для полного перехода на дистанционную форму обучения.
- В городском округе особое внимание уделяется усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий в школах и детских садах, - говорится в сообщении. – Также эти мероприятия будут усилены в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования. Сейчас введен особый график влажной уборки и профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях. Кроме того, дополнительно администрацией Дзержинска будет решен вопрос об обеззараживании воздуха специальными разрешенными устройствами.
ИСТОЧНИК KP.RU