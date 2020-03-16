2020-03-16T10:09:57+03:00
Общество

Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тесты на коронавирус

Приостановлено проведение Лиги Чемпионов и Единой Лиги ВТБ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Игроки, тренерский штаб и сотрудники баскетбольного клуба «Нижний Новгород» сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Образцы для анализа взяла бригада специалистов, которую вызвали на тренировочную базу команды. Об этом сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».

По информации источника, у игроков, тренеров и сотрудников команды коронавируса не обнаружено. В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование.

Напомним, на прошлой неделе Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии (распространении инфекционного заболевания на территории всей страны, сопредельных государств, многих стран мира) вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса международная федерация баскетбола приостановила ряд турниров, в том числе – Лигу Чемпионов. Матч БК «Нижний Новгород» с «Дижоном» за выход в четвертьфинал ЛЧ был отменен.

В прошлую пятницу также остановлен турнир «Единая Лига ВТБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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