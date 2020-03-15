Троллейбус протаранил столб в Нижнем Новгороде: пострадали два человека

15 Март 2020 2020-03-15T19:49:58+03:00

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15 марта 2020 года оказалось богатым на аварии в Нижегородской области – из-за весьма обильного снегопада в регионе случился самый настоящий «день жестянщика». Одно из ДТП произошло около пяти часов дня на проспекте Гагарина – об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительной информации, водитель троллейбуса, следуя по маршруту, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате аварии травмы небольшой степени тяжести получили два пассажира. Они были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что годовалый ребенок пострадал на трассе Городец – Ковернино в результате столкновения иномарки с молоковозом.

ИСТОЧНИК KP.RU