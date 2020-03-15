2020-03-15T19:21:59+03:00
Происшествия

Годовалый малыш пострадал в столкновении иномарки и молоковоза в Городецком районе

Авария произошла днем 15 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Неожиданно вернувшаяся зима устроила самый настоящий «день жестянщика» в Нижегородской области. Из-за обильного снегопада в воскресенье, 15 марта 2020 года, резко выросло количество ДТП. Одно из них произошло около 13:30 на дороге Городец – Ковернино в Городецком районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- По предварительной информации, водитель иномарки не учел погодные условия при выборе скоростного режима, в результате чего автомобиль развернуло и вынесло на полосу встречного движения. К несчастью, по ней в это время двигался молоковоз. В результате транспортные средства столкнулись. Водитель и два пассажира легковушки, в том числе годовалый ребенок, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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