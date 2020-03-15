Ребенок пострадал в массовом ДТП на проспекте Гагарина

15 Март 2020 2020-03-15T12:13:19+03:00

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Страшное массовое ДТП с несколькими пострадавшими произошло в субботу, 14 марта 2020 года, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 11:50 14 марта. Водитель автомобиля «Шевроле» не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение четырех других автомобилей: «Рено», «Лады Приоры», «Хендай Солярис» и «ГАЗ-2110».

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хендай Солярис», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что два человека пострадали в результате аварии с фурой возле поворота на Шелокшу в Кстовском районе.По предварительным данным, водитель иномарки при повороте со второстепенной дороги не предоставил преимущество фуре, двигавшейся по главной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU