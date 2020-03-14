2020-03-14T22:01:05+03:00
Происшествия

Авария в Кстовском районе: Иномарка на полном ходу влетела в фуру

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Авария в Кстовском районе: Иномарка на полном ходу влетела в фуру. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Авария в Кстовском районе: Иномарка на полном ходу влетела в фуру. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Серьезная авария произошла сегодня днем в Кстовском районе – там на повороте на Шелокшу иномарка столкнулась с фурой. Первыми об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Видео последствий столкновения вызвало нешуточный резонанс среди нижегородских пользователей интернета. Вскоре информацию подтвердили и официальные органы.

Сейчас пассажир иномарки находится в больнице. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сейчас пассажир иномарки находится в больнице. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- 14 марта 2020 года около 11:05 в Кстовском районе на повороте на Шелокшу произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - По предварительным данным, водитель иномарки при повороте со второстепенной дороги не предоставил преимущество фуре, двигавшейся по главной дороге. В результате, произошло столкновение. После аварии водитель и пассажир легковушки обратились за медицинской помощью. Водитель после оказания помощи был отпущен, а пассажир доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

Авария в Кстовском районе: Иномарка на полном ходу влетела в фуру.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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