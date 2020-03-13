2020-03-13T12:02:40+03:00
Общество

Нижегородские хоккеисты-юниоры пробились в финал Первенства России

«Торпедо» ждет встреча с «Ладой» в Юниорской Хоккейной Лиге
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская юниорская команда «Торпедо» под руководством Дмитрия Космачёва и Дмитрия Клопова победила альметьевский «Нефтяник» на своем льду. Полуфинальная серия до трех побед началась с разочарования – наши ребята уступали сопернику со счетом 0-2, проиграв две игры подряд. Но затем юные хоккеисты смогли собраться и продемонстрировать настоящий бойцовский характер, одержали три победы на родном льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко и завоевали путевку в финал.

В финале счет также идет до трех побед, нижегородские юниоры скрестят клюшки с тольяттинской «Ладой». Первые игры серии состоятся в Тольятти 16 и 17 марта, матчи в Нижнем Новгороде состоятся 21 и, если будет необходимость, 22 и 23 марта.

Приходите болеть за будущее российского хоккея на трибуны Дворца Спорта имени Коноваленко!

Напомним, матч БК «Нижний Новгород» в Лиге чемпионов отменили из-за коронавируса. Команда должна была сразиться с французским «Дижоном» за выход в четвертьфинал

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ИСТОЧНИК KP.RU

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