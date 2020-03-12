Первые межрайонные государственные приюты для бродячих животных появятся в Нижегородской области

12 Март 2020 2020-03-12T11:51:33+03:00

В приютах при ветуправлениях животных будут кормить, лечить и стерилизовать. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Строительство двух таких объектов запланировано на 2021 год

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Два первых межрайонных государственных приюта планируется создать в Нижегородской области в 2021 году. Об этом со ссылкой на первого заместителя губернатора Евгения Люлина сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам чиновника, оба объекта должны быть рассчитаны не менее чем на 400 животных. Один хотят построить на юге Нижегородской области, другой - на севере.

- Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут домой, а животные с серьезными заболеваниями - всю жизнь. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания поддержат этот проект, - добавил Евгений Люлин.

В свою очередь председатель комитета госветнадзора Нижегородской области Михаил Курюмов рассказал, что в приютах при ветуправлениях животных будут кормить, лечить и стерилизовать.

- Сейчас наши специалисты изучают лучший опыт работы с безнадзорными животными региональных зоозащитных организаций: наиболее эффективные методы лечения, привлечение волонтеров к уходу за питомцами и многое другое, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в регионе заработает государственный портал о бездомных животных. На нем будут размещены фотографии и описания «брошенок» и «потеряшек». Желающие смогут забрать питомцев домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU