На нижегородском заводе произошел пожар в цехе полиэтилена
Сегодня утром в Канавинском районе на улице Индустриальной загорелся цех по производству полиэтиленовых мешков. Цех расположен на территории оборонного предприятия – Горьковского завода авиационной связи имени Попова. О происшествии сообщает пресс-служба Главного управления МЧС россии по Нижегородской области.
По информации источника, в начале десятого открытое горение в цеху было ликвидировано, пожар охватил площадь в 350 квадратных метров.
С места пожара силами спасателей эвакуировано 12 человек, детей среди них нет, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 78 спасателей и 20 единиц специальной техники.
Напомним, вчера 13 спасателей и шесть единиц специальной техники принимали участие в спасении пятерых жителей Нижегородской области, оказавшихся в Волге в Городецком районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU