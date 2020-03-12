2020-03-12T11:05:51+03:00
Общество

На нижегородском заводе произошел пожар в цехе полиэтилена

Эвакуировано 12 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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При пожаре в цехе производства полиэтиленовых мешков никто не пострадал. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по нижегородской областиПри пожаре в цехе производства полиэтиленовых мешков никто не пострадал. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по нижегородской области
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Сегодня утром в Канавинском районе на улице Индустриальной загорелся цех по производству полиэтиленовых мешков. Цех расположен на территории оборонного предприятия – Горьковского завода авиационной связи имени Попова. О происшествии сообщает пресс-служба Главного управления МЧС россии по Нижегородской области.

По информации источника, в начале десятого открытое горение в цеху было ликвидировано, пожар охватил площадь в 350 квадратных метров.

С места пожара силами спасателей эвакуировано 12 человек, детей среди них нет, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 78 спасателей и 20 единиц специальной техники.

Напомним, вчера 13 спасателей и шесть единиц специальной техники принимали участие в спасении пятерых жителей Нижегородской области, оказавшихся в Волге в Городецком районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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