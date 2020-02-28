Александр Вовненко назначен на пост главы администрации Нижегородского района

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:37:54+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение о назначении Александра Вовненко на должность главы Нижегородского района. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый руководитель приступил к работе в пятницу, 28 февраля.

Напомним, на днях следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижегородского района Алексея Мочкаева. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности» УК РФ. В течение полугода он, будучи первым замом администрации Бора, использовал свое служебное положение и незаконно передал имущество МУП «Борское ПАП». А после этого он принимал участие в управлении организацией, которая вела предпринимательскую деятельность. В нарушение запрета, данной организации были предоставлены преимущества и льготы со стороны муниципального предприятия.

Имущество Мочкаева уже арестовано, а уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU