2020-02-27T11:33:00+03:00
Общество

Дело бывшего замглавы Нижегородского района Алексея Мочкаева передано в суд

Алексей Мочкаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела экс-заместителя главы администрации города Бор, бывшего замглавы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексея Мочкаева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, в течение полугода – с июня по декабрь 2016 году Алексей Мочкаев , будучи первым замом администрации Бора, использовал свое служебное положение и незаконно передал имущество МУП «Борское ПАП». Имущественный комплекс был передан в аренду по заниженной цене подконтрольной Мочкаеву фирме.

Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел усмотрел в этом преступление, предусмотренное статьями 285 и 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Кроме того, более года – с ноября 2016 по декабрь 2017 - Алексей Мочкаев принимал участие в управлении организацией, которая вела предпринимательскую деятельность. В нарушение запрета, данной организации были предоставлены преимущества и льготы со стороны муниципального предприятия.

Вместе с Мочкаевым на скамье подсудимых будет сидеть и бывший директор МУП «Борское пассажирское автотранспортное предприятие» Владимир Новиков.

Имущество обвиняемых арестовано, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во время следствия Мочкаев работал в должности замглавы администрации Нижнего Новгорода. В ноябре прошлого года Мочкаев по ходатайству следователя был отстранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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