2020-02-27T17:26:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде на маршруты вышли 70 новых автобусов

При распределении транспорта учитывались пожелания жителей города и экспертов
Елена ЛАЗАРЕВА
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70 новых автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» (МП «НПАТ») вышли на маршруты Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации со ссылкой на департамент транспорта Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что благодаря поддержке главы региона автобусный парк муниципального предприятия значительно обновился. Два года назад, в 2018-м году, город купил сто новых автобусов, а в прошлом году – в два раза больше. Двести единиц подвижного состава – это самая большая закупка за новейшую историю муниципального предприятия «НПАТ».

При распределении автобусов на маршруты в первую очередь учитывались пожелания жителей, а также оценка транспортной ситуации, сделанная экспертами центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода.

В результате, 70 новых низкопольных автобусов большой вместимости были направлены на следующие маршруты: А-2, А-3, А-9, А-10, А-16, А-20, А-26, А-43, А-45, А-48, А-51, А-57, А-62, А-64, А-65, А-66, А 69, А-72, А-90.

Ранее сообщалось, что расписания автобусов №№ 40 и 58 синхронизируют после жалоб нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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