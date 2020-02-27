Расписания автобусов №№ 40 и 58 синхронизируют после жалоб нижегородцев

Автобусы №№ 58 и 40, призванные заменить отмененную маршрутку Т-98, справляются со своей задачей отнюдь не блестяще: если в час пик интервал движения еще кое-как соблюдается, то, к примеру, ближе к 10 часам утра можно простоять на остановке и полчаса. Самое обидное, что нередко они проходят парочкой с разницей в 1-2 минуты, после чего следует длительный перерыв. При этом в диспетчерской разводят руками – мол, синхронизировать два разных маршрута не в их компетенции.

- Мы можем только следить, чтобы друг за другом не шли, например, два сороковых автобуса. А разные маршруты мы контролировать не можем, у каждого свое расписание. И потом, им же нужно ездить заправляться. Ну да, получается интервал около получаса, но таковы реалии нашей жизни, - заявили нижегородке Елене Комаровой в диспетчерской НПАП №3.

Но кое-какие работы по синхронизации расписаний все же ведутся. Как сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МП «Нижегородпассажиравтотранс», сейчас как раз идет обследование пассажиропотока на разных участках маршрута возобновленного с 24 января 2020 года А-58, а его расписание обкатывается и дорабатывается в соответствии с пожеланиями пассажиров.

- Будет осуществляться синхронизация движения автобусного маршрута А-58 с другими маршрутами на отдельных участках, в том числе синхронизация расписания движения на маршруте А-40 от остановки «Троллейбусное депо №3» до остановки «Улица Деловая», - пообещали в пресс-службе предприятия. – Причинами неравномерных интервалов на данных маршрутах являются транспортные заторы на улицах города. Принимаются меры по раздвижению интервала на промежуточных пунктах и на конечных пунктах маршрутов.