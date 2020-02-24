2020-02-24T18:09:49+03:00
Общество

Пропавшие на Бору мальчики, нашлись в Нижнем Новгороде

Елена КАРАЛ
Поделиться:
Пропавшие на Бору мальчики, нашлись в Нижнем Новгороде ФОТО: поисково-спасательный центр "РЫСЬ"Пропавшие на Бору мальчики, нашлись в Нижнем Новгороде ФОТО: поисково-спасательный центр "РЫСЬ"
Изменить размер текста:

Пропавших на Бору мальчиков 10 и 12 лет, нашли полицейские и добровольцы отряда поисково-спасательного центра «Рысь» 24 февраля.

Поиски Саши Дулепова и Руслана Машинистова из поселка Октябрьский продолжались два дня.

Детей обнаружили в нижегородском ЦУМе возле Московского вокзала, сообщается на страничке отряда «ВКонтакте».

Напомним, сегодня также стало известно об успешном окончании поиска Валерии Сомовой. Сообщалось, что девочка ушла из дома 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшие на Бору мальчики, нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову
Более 180 млн рублей направит Нижегородская область на обновление парка сельхозтехники
В Нижнем Новгороде возможны перерывы вещания пяти радиопрограмм
В центре «Мой бизнес» представители областной власти ответят на вопросы предпринимателей
МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Нижегородской области
В Нижнем Новгороде перекроют движение по проспекту Гагарина
Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло ХК «Сочи»
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Левадию» из Таллина
Ветеранам из рабочего поселка Сява вручили медали к 75-летию Победы
Нижний Новгород примет финал командного Кубка мира по боксу-2020
Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области
«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения
Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 23 февраля
Записаться в первый класс можно через портал госуслуг Нижегородской области
Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Бывшему главе минтранса Нижегородской области продлили срок ареста
Глеб Никитин: «Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом»
Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»