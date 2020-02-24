24 Февр. 2020 2020-02-24T18:09:49+03:00

Пропавшие на Бору мальчики, нашлись в Нижнем Новгороде ФОТО: поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

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Пропавших на Бору мальчиков 10 и 12 лет, нашли полицейские и добровольцы отряда поисково-спасательного центра «Рысь» 24 февраля.

Поиски Саши Дулепова и Руслана Машинистова из поселка Октябрьский продолжались два дня.

Детей обнаружили в нижегородском ЦУМе возле Московского вокзала, сообщается на страничке отряда «ВКонтакте».

Напомним, сегодня также стало известно об успешном окончании поиска Валерии Сомовой. Сообщалось, что девочка ушла из дома 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU