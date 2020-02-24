В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову
Пропавшую девочку 2006 года рождения ищут в Нижнем Новгороде. 22 февраля в 11:00 Валерия Сомова ушла из дома на улице Геройской и не вернулась. Об этом сообщил поисково-спасательный центр «Рысь».
Приметы пропавшего подростка: рост 160 см, телосложение плотное, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Валерия вышла из дома, одев куртку салатового цвета, черные леггинсы, черную джинсовую куртку и черные кроссовки.
После 11:00 24 февраля в соцсетях стали появляться первые сообщения о том, что пропавшая Валерия Сомова найдена живой. Сообщить какие-либо подробности в поисково-спасательном центре отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU