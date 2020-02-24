2020-02-24T15:31:01+03:00
Общество

Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People

Теперь фестиваль будет проходить в Володарском районе
Елена КАРАЛ
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Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People. Фото: предоставлено организаторами фестиваляПринято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People. Он будет проходить в Володарском районе Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Instagram.

- Фестиваль остаётся в Нижегородской области! И это классно и круто. Фестиваль признан и популярен не только в нашей стране! Во всем мире! Мощнейший инструмент продвижения региона! Многие знают про Нижний именно благодаря фестивалю! В 2019 году приняли участие более 50 тыс. человек. Теперь танцы будут около Ильиногорска в Володарском районе!!! Ждём всех в гости, - написал Глеб Никитин.

Напомним, ранее генеральный продюсер фестиваля Виктор Шкипин намекнул относительно нового места проведения фестиваля.

От отметил, что новая площадка будет находиться ближе к Москве на целый час езды, но из Нижнего Новгорода придется ехать не дальше, чем до Большого Козино. При этом конкретное местоположение площадки он так и не назвал, хотя на необычной футболке Виктора были отпечатаны координаты, которые помогли многим разгадать эту загадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
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