Фестиваль Alfa Future People объявил местоположение новой площадки

Наконец-то стало известно место проведения Alfa Future People в 2020 году – и это не Большое Козино. На вечеринке AFP|LOVE|NIZHNY|800, состоявшейся в Нижнем Новгороде 14 февраля 2020 года, генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин обратился к собравшимся с экрана и рассказал о новой площадке.

- Всем привет! Не так давно мы обещали вам рассказать, где находится новая площадка фестиваля. Рассказываю. Заодно давайте расскажу, почему мы выбрали именно ее. Во-первых, она гораздо больше. На ней разместится больше всего интересного, будет больше кемпинг, больше парковка – в общем, замечательная площадка. Она окружена с трех сторон лесом – настоящим густым лесом, мы даже видели в нем лису, когда осматривали площадку.

Виктор Шкипин отметил, что новая площадка находится ближе к Москве на целый час езды, но при этом и из Нижнего Новгорода ехать будет не дальше, чем до Большого Козино. А главное – дожди теперь перестанут быть помехой, поскольку на площадке уже установлена дренажная система. Да и ограничивать себя в звучании больше не придется – жилые дома там расположены гораздо дальше.

- Самое главное – у фестиваля наконец-то появился дом. После стольких лет, когда мы постоянно выбирали, оставаться на этом месте или искать новую площадку. Теперь, благодаря руководству Нижегородской области, мы наконец нашли ту площадку, на которой хочется остаться, и которая год от года будет становиться лучше и лучше, и абсолютно точно скоро станет главной фестивальной площадкой страны, - заявил Виктор Шкипин.

При этом площадку в своем обращении он так и не назвал. Но наблюдательные поклонники фестиваля заметили подсказку на необычной футболке Виктора, на которой были отпечатаны координаты: 56.251504602857686, 42.97842979431152. Это координаты площадки в районе Ильиногорска в Володарском районе Нижегородской области.