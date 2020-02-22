Ветеранам из рабочего поселка Сява вручили медали к 75-летию Победы

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:18:24+03:00

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Девять ветеранов Великой Отечественной войны из рабочего поселка Сява Шахунского района получили медали к 75-летию Победы. Награду вручил замглавы региона Андрей Харин, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам чиновника, эти юбилейные медали - лишь малая часть той благодарности за подвиг, который совершили нижегородцы в войну 1941-1945 годов.

- Мы видим прекрасное настроение у наших ветеранов, тружеников тыла. Они бодры, полны сил, задают много вопросов, интересуются жизнью своего поселка и области. Нам многому у них можно и нужно научиться. Необходимо сохранить в памяти поколений их заслуги и воспоминания о времени трудностей и лишений, - добавил заместитель губернатора.

Андрей Харин сообщил жителям Сявы о планах по газификации северных районов Нижегородской области, в том числе Шахунского, где проживают 366 ветеранов Великой Отечественной войны.

- Глава региона Глеб Никитин вместе с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллеров приняли судьбоносное решение для северных районов Нижегородской области. Вопрос газификации шести районов решен, и начиная с 2021 года эта работа будет активно вестись, - заверил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU