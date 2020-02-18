Газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:26:33+03:00

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Сегодня в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы газификации региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Глеба Никитина, наиболее актуальная проблема газификации для севера области — Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского И Шарангского района и Шахуньи. На встрече было принято решение начать газификацию в 2021 году.

«Сегодня мы подвели итоги подготовительной работы и смогли найти вариант решения проблемы даже более эффективный, чем обсуждавшееся ранее строительство магистрального газопровода Йошкар-Ола-Шаранга-Шахунья — магистральный газопровод-отвод и ГРС около деревни Обход Уренского района. Это позволить решить проблему газификации с помощью строительства межпоселковых газопроводов. К работе планируем приступить уже в следующем году», - сказал губернатор.

Также на встрече обсуждалась реконструкция газопровода-отвода и ГРС (газораспределительной станции) в Митино. Это даст новый стимул к развитию Новинок, Кстовского, Богородского муниципальных районов и нагорной части Нижнего Новгорода.

Также для подключения объектов капитального строительства в районе поселка Новинки Богородского района необходимо строительство газопровода высокого давления.

«Наша цель - 100% газификация региона», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU