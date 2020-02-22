Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 23 февраля

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:26:42+03:00

Иллюминация по случаю Дня защитника Отечества будет работать шесть часов

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Нижегородская телебашня на улице Белинского загорится праздничной подсветкой по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала РТРС.

По словам директора филиала Михаила Небольсина, иллюминация на высотной доминанте приволжской столицы будет работать с 18.00 до 00.00 23 февраля.

- В это время на световом панно телебашни будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально к празднику, - уточнил Небольсин.

«Комсомолка» рассказывала, что однажды нижегородская телебашня использовалась для предложения руки и сердца. Весной прошлого года Илья Саечников решился на отважный шаг - позвать любимую замуж. И сделал это весьма оригинально. Вечером 10 апреля на башне высветилась фраза «Ты выйдешь за меня замуж?»

СПРАВКА "КП"

Высота телебашни в Нижнем Новгороде - 196 метров. Архитектурно-художественная подсветка смонтирована на ней к чемпионату мира по футболу-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU