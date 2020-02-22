2020-02-22T10:41:57+03:00
Общество

Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области

Специалисты Нижегородстата зафиксировали падение цен с 10 по 17 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Свинина, яйца курицы и пшено стали стоить дешевле в Нижегородской области. По информации регионального минэкономразвития, падение цен было зафиксировано нижегородской службой статистики в период с 10 по 17 февраля.

Так, за прошедшую неделю средняя цена на куриные яйца снизилась на 1,4% (с 57,3 до 56,6 рубля за кило), на свинину - на 2,7 % (с 233,6 до 227,3 рубля за кило), а на пшено - на 3,5 % (с 58,6 до 56,5 рубля за кило).

Вдобавок ко всему с 10 февраля отмечается снижение средних цен на говядину, сливочное масло и соль.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 3 по 10 февраля в регионе подешевели куриные яйца (на 1,9 %), свинина (на 0,5 %) и яблоки (на 1,5 %). Одновременно с этим за указанный период снизились цены на сахар, черный чай и молоко.

Напомним, прежде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль антимонопольной службы в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватные.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать руку на пульсе, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
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