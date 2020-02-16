2020-02-16T11:01:16+03:00
Общество

Куриные яйца, свинина и яблоки подешевели в Нижегородской области

Одновременно с этим снизились цены на сахар, черный чай и молоко
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели куриные яйца, свинина и яблоки. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 3 по 10 февраля 2020 года в Нижегородской области снизилась средняя цена на куриные яйца – на 1,9%, на свинину – на 0,5%, на яблоки – на 1,5%. Одновременно с этим за указанный период снизились средние цены на сахар, черный чай и молоко.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 5,8% меньше среднероссийских показателей. Ранее глава региона Глеб Никитин уже отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за уровнем цен.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - призвал он сотрудников УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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