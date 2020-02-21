Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:54:41+03:00

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Четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка домашняя из бывшего зоопарка «Мишутка» переехали в нижегородский зоопарк «Мадагаскар». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на ООО «Парк Приокский».

Сейчас в экспозиции «Мишутки» еще остаются 72 «непристроенных» питомца.

В ближайшее время вслед за зубром во владимирский зоопарк «Мещера» отправится верблюд. Остальные животные и птицы переедут в новые дома в течение февраля-марта.

Пока питомцы не нашли новых хозяев, они содержатся в «Мишутке». «Животные находятся в хорошем состоянии, обеспечиваются кормами, содержаться в среде, максимально близкой к естественной среде обитания», - сообщает источник в ООО «Парк Приокский».

Напомним, что в ноябре прошлого года из устава ООО «Парк Приокский» была исключена деятельность, связанная с зоопарками. Всех животных «Мишутка» передает в другие зоопарки, заповедники и питомники России.

ИСТОЧНИК KP.RU