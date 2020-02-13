Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:48:32+03:00

В Гусь-Хрустальном для зубра созданы лучшие условия проживания, чем в "Мишутке". ФОТО: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

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Зубр переехал из бывшего зоопарка «Мишутка» в национальный парк «Мещера» Гусь-Хрустальный. Об этом сообщила директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова.

Как сообщил зооинженер ФГБОУ «Национальный парк «Мещера» Алексей Типухов в «Мещере» зубр будет обитать в условиях, максимально приближенных к естественным. На данный момент животное находится в карантинном вольере площадью 3 гектара, после завершения карантина зубра переведут в специально построенный вольер площадью 20 гектаров. Предполагается, что в большом вольере зубр будет содержаться вместе с самками, а потомство, которое появится в семье зубров, будет выпущено в природу.

Напомним, что в ноябре прошлого года ООО «Парк Приокский» изменил устав, в связи с чем возникла необходимость передать всех животных в другие зоопарки и заповедники России.

Так, в нижегородский зоопарк «Лимпопо» переданы гималайская медведица и два желтых мангуста. В подмосковное крестьянско-фермерское хозяйство, специализирующееся на разведении животных, переехали два осла. В костромской зоопарк переселены красные волки.

ИСТОЧНИК KP.RU