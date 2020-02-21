2020-02-21T12:11:38+03:00
Общество

Нижегородцы могут оплатить проезд вторсырьем

«Ситикард» присоединился к проекту «ЭкоПункт»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Жители Нижнего Новгорода могут сдать вторсырье, а вырученные деньги положить на «Ситикарту» и оплатить проезд. Можно пополнить «Электронный кошелек», сдавая стекло, макулатуру и пластик в приемных пунктах «ЭкоПункт».

Адреса приемных пунктов можно узнать на сайте компании «Исток».

По словам генерального директора ООО «Исток» Дениса Таврова, благодаря одному приемному пункту на полигон не попадает порядка 350 кубометров мусора в месяц.

Напомним, в 2019 году Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на раздельное накопление отходов. 18 февраля первый пункт приема вторсырья открылся в Дзержинске. Денис Тавров заверил, что есть вероятность открытия новых пунктов. Их количество и расположение будет зависеть от интереса жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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