В Нижегородской области открылся новый «ЭкоПункт»

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:01:55+03:00

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Сегодня в Дзержинске открылся первый «ЭкоПункт» по приему вторсырья, в дальнейшем такие же пункты планируется расположить в шаговой доступности от жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

«Мы уверены, что горожане готовы сортировать вторсырье. Ждем от жителей предложений о размещении новых экопунктов и расширении видов принимаемого сырья», - подчеркнул глава города Иван Носков.

Новый пункт расположился на проспекте Циолковского, 54. Сейчас в пункт примема вторсырья можно сдать бумагу, полиэтиленовые и стеклянные бутылки, пластик (канистры, флаконы от бытовой химии), стрейч и алюминиевые банки.

По словам генерального директора ООО «Исток» Дениса Таврова, благодаря одному приемному пункту на полигон не попадает порядка 350 кубометров мусора в месяц. Он также подчеркнул, что новые пункты будут открываться в шаговой доступности от жилых домов. Их расположение и точное количество будет зависеть от интереса жителей города.

Напомним, в 2019 году Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на раздельное накопление отходов. «Нижегородская область - одна из первых в России, где начала внедряться система раздельного накопления отходов. Жителям предоставлен выбор - самим сдавать вторсырье в экопункты или начать сортировать отходы всем многоквартирным домом и складывать в специальный желтый контейнер», - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU