В Балахнинском районе – новый глава местного самоуправления

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Главой МСУ Балахнинского муниципального района стал Александр Галкин, его кандидатуру рассмотрели на заседании Земского собрания Балахнинского района.

Кандидатуру нового главы МСУ единогласно поддержали все 23 парламентария, которые присутствовали на заседании Земского собрания. К своим обязанностям Галкин приступит уже с завтрашнего дня, пока он находится в статусе временно исполняющего полномочия главы МСУ.

Ранее Александр Галкин был и.о. замглавы администрации и курировал вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии в районе. До этого работал в Государственной жилищной инспекции региона в должности руководителя Нижегородского нагорного отдела.

Напомним, предыдущий глава администрации района подал в отставку после визита губернатора. «Просто позорище!», - прокомментировал глава региона состояние дел в Балахнинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU