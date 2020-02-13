«Просто позорище!»: Глава Балахнинского района подал в отставку после визита губернатора

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко раскритиковал главу Балахнинского района в ходе рабочего визита. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочая поездка началась с посещения поселка Гидроторф, где губернатор возложил цветы к мемориальному комплексу в память о павших в Великой Отечественной войне. Поблизости от мемориала находится сквер Победы, на благоустройство которого было затрачено 10 миллионов рублей. Губернатор обратил внимание на то, что весь сквер был завален снегом.

- Обычно, когда я приезжаю, чистят даже в глухих местах, а тут даже не заморочились. Просто позорище! Зачем деньги вкладывать в сквер, если он по полгода находится в таком состоянии? Проснитесь! – обратился Глеб Никитин к главе Балахнинского район Алексею Левковичу.

Затем губернатор побывал в школе №10 в Гидроторфе, после чего к нему подошел местный житель Сергей Шаронов и пожаловался, что после отмены маршрута №51 ЦКК – Гидроторф не появилось никакой альтернативы.

- Я поручал наладить сообщение между поселком и микрорайоном еще в прошлое посещение района, - напомнил Глеб Никитин Алексею Левковичу. – А вы не выполнили поручение.

Другой житель Балахны Василий Улыбин обратился к губернатору с жалобой на организацию вывоза мусора. На улице Розы Люксембург жителям пятиэтажек приходится ходить выбрасывать мусор в буквальном смысле за тридевять земель – расстояние даже на глаз превышает все допустимые нормативы. Алексей Левкович пытался оправдаться, что такое расстояние якобы согласовано с СЭС, однако Глеб Никитин не принял возражения.

Еще одна жалоба касалась большого количества ветхих и сгоревших домов, которые никто не сносит. Отдельным пунктом визита стала территория бывшей автостанции Балахны, которая сейчас находится в частной собственности, из-за чего жители города лишены возможности ожидать автобуса в комфортных условиях.

Глеб Никитин также упрекнул Алексея Левковича в использовании родственных связей.

- Как у вашего двоюродного брата с участием в муниципальных контрактах? На установку контейнеров? Прибыльным оказалось? Я бы на вашем месте рекомендовал родственникам воздержаться от участия в конкурсах, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что планировал поехать в Балахну уже давно из-за большого количества жалоб на происходящее.

- Понятно, что раньше жалоб было еще больше – здесь тяжелая в коррупциогенном и криминальном плане обстановка. Мы приняли ряд решений, в частности, о поддержке муниципалитета из областного бюджета. Изменения есть, но их недостаточно. Здесь надо наводить порядок. Я поручил подготовить «дорожную карту» по оптимизации структуры управления, - заявил Глеб Никитин.

Кстати, «оптимизация» не заставила себя долго ждать – сразу после визита губернатора Алексей Левкович написал заявление об отставке.