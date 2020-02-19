Подписана дорожная карта по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:21:30+03:00

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В рамках рабочей встречи в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Дорожная карта создается для повышения эффективности взаимодействия между нижегородскими промышленниками и крупной корпорацией. Дорожная карта рассчитана на 2020-2022 годы.

Документ предусматривает разработку нижегородскими предприятиями передового оборудования для нужд «Газпрома». В частности, поршневого компрессорного оборудования и криогенных насосов.

«Мы последовательно ведем работу по встраиванию продукции региональных предприятий в производственные цепочки крупнейших корпораций страны. Дорожная карта позволила определить, что именно необходимо сделать предприятиям, чтобы производить востребованную продукцию. Это не может не сказаться на развитии нижегородской промышленности. Хочу поблагодарить «Газпром» и Минпромторг России за плодотворное сотрудничество», - сказал Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU