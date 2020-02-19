2020-02-19T10:21:30+03:00
Общество

Подписана дорожная карта по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности

В дорожную карту включены крупнейшие нижегородские предприятия
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках рабочей встречи в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Дорожная карта создается для повышения эффективности взаимодействия между нижегородскими промышленниками и крупной корпорацией. Дорожная карта рассчитана на 2020-2022 годы.

Документ предусматривает разработку нижегородскими предприятиями передового оборудования для нужд «Газпрома». В частности, поршневого компрессорного оборудования и криогенных насосов.

«Мы последовательно ведем работу по встраиванию продукции региональных предприятий в производственные цепочки крупнейших корпораций страны. Дорожная карта позволила определить, что именно необходимо сделать предприятиям, чтобы производить востребованную продукцию. Это не может не сказаться на развитии нижегородской промышленности. Хочу поблагодарить «Газпром» и Минпромторг России за плодотворное сотрудничество», - сказал Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде пешеход погиб под колесами автобуса
На месте нижегородского общежития на улице Самочкина построят многоэтажный дом
Нижегородские спортсмены примут участие в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
Подписана дорожная карта по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности
В Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом
Смертность сократилась на 3% в Нижегородской области в 2019 году
Газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году
Ввод станции снеготаяния Приокского района к следующей зиме оказался под вопросом
Частный перевозчик подрезал автобус, в котором ехал мэр Нижнего Новгорода
В Нижегородской области открылся новый «ЭкоПункт»
Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Нижегородской области просмотр талантливых детей
29-летний мужчина погиб в аварии на нижегородской трассе