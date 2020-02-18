29-летний мужчина погиб в аварии на нижегородской трассе

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:58:04+03:00

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Мужчина 1990 года рождения погиб в страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Нижегородской области вечером 17 февраля 2020 года. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Погибший находился за рулем «Фольксвагена» - он не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину, врезался в дерево и перевернулся. Это произошло в 20:30 на 80 километре автодороги Нижний Новгород – Касимов. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что неизвестный лихач на отечественном автомобиле устроил настоящие гонки возле школы в поселке Гидроторф в Балахне. Водитель промчался по Центральной улице, сбив молодую женщину. После наезда на ее, виновник ДТП не затормозил, а уехал прочь. Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения, установленные на школе.

ИСТОЧНИК KP.RU