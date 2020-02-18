Неизвестный водитель сбил беременную женщину в Балахне

Какой-то лихач на отечественном автомобиле устроил настоящие гонки возле школы в поселке Гидроторф в Балахне. Водитель промчался по Центральной улице, сбив молодую женщину. После наезда на ее, виновник ДТП не затормозил, а уехал прочь. Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения, установленные на школе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="320" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/761502" frameborder="0"></iframe> Неизвестный сбил женщину в поселке Гидроторф.Видео: https://vk.com/bezcenznn

- У новой школы 15 февраля 2020 года в 18.00 была сбита беременная женщина. Машина предположительно «Лада Приора» или «десятка». Девушка в тяжелом состоянии. Если кто видел пьяного на этой машине, просьба сообщить в отдел полиции! - говорится в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

В пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области подтвердили, что под колесами неустановленного автомобиля вечером 15 февраля оказалась женщина 1994 года рождения.

- С травмами она была доставлена в центральную районную больницу. Пострадавшая госпитализирована. Однако о ее беременности нам ничего неизвестно, - уточнил собеседник «Комсомольской правды».

Также нет информации о водителе, устроившем серьезное ДТП. Поскольку задержать виновника аварии на месте не удалось, говорить о его алкогольном опьянении нельзя.