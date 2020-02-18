Патриотический форум «Нижний Новгород – Родина Героев» пройдет 20 февраля

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:15:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 февраля 2020 года, стадион на Стрелке, построенный в преддверии чемпионата мира по футболу, примет патриотический форум «Нижний Новгород – Родина Героев». Мероприятие приурочено к подготовке празднования 75-летия победы над фашистской Германией в Великой отечественной войне.

Организаторами выступает Нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В форуме примут участие более 200 человек. Они посетят дискуссию «Год памяти и славы», встретятся с ветеранами ВОВ и специальную выставку. Также в рамках мероприятия пройдет стратегическая сессия по разработке новых форматов патриотических событий. На территории стадиона будут работать интерактивные площадки.

Ранее мы сообщали, что 200 миллионов рублей дополнительно планируется выделить на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки уже внесены в Заксобрание региона. Дополнительные субсии будут направлены муниципалитетам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU