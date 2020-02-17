200 миллионов рублей планируется выделить на ремонт памятников героям Войны
200 миллионов рублей дополнительно планируется выделить на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.
Соответствующие поправки уже внесены в Заксобрание региона. Дополнительные субсиибудут направлены муниципалитетам региона, сообщает источник.
«Сейчас формируется перечень мемориалов, которые необходимо отремонтировать. Прошу глав районов максимально ответственно отнестись к подготовке перечня, так как времени на ремонт мемориалов остается не так много», - подчеркнул губернатор.
Кроме того, напомнил глава региона, более ста заявок получено от жителей области по региональной программе поддержки местных инициатив по направлению «Никто не забыт». «Огромное спасибо тем нижегородцам и жителям области, которые направили заявки именно на ремонт мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне», - добавил Глеб Никитин.
Напомним, ранее сообщалось, что полузаброшенный парк Славы благоустроят к Дню Победы в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU