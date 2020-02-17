200 миллионов рублей планируется выделить на ремонт памятников героям Войны

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:21:49+03:00

Сейчас ведется подготовка и прием заявок от районов региона

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200 миллионов рублей дополнительно планируется выделить на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Соответствующие поправки уже внесены в Заксобрание региона. Дополнительные субсиибудут направлены муниципалитетам региона, сообщает источник.

«Сейчас формируется перечень мемориалов, которые необходимо отремонтировать. Прошу глав районов максимально ответственно отнестись к подготовке перечня, так как времени на ремонт мемориалов остается не так много», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, напомнил глава региона, более ста заявок получено от жителей области по региональной программе поддержки местных инициатив по направлению «Никто не забыт». «Огромное спасибо тем нижегородцам и жителям области, которые направили заявки именно на ремонт мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне», - добавил Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что полузаброшенный парк Славы благоустроят к Дню Победы в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU