120 «умных остановок» установлены в Нижнем Новгороде

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:03:36+03:00

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Работу «умных остановок» обсудили депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству в понедельник, 17 февраля. По словам директор департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Сергея Солдатенкова, на сегодняшний день на территории приволжской столицы функционируют 134 таких объекта. 120 из них подключены к электросети, но лишь 33 приняты специальной комиссией.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, советник директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Миронов уточнил, что оставшиеся 14 остановок начнут функционировать уже в течение двух недель.

Ранее мы сообщали, что лишь две из пятнадцати станций метро в Нижнем Новгороде работают в прибыль, а не убыток. По словам Солдатенкова, себестоимость проезда в нижегородской подземке сейчас составляет 56 рублей, а тарифы на проезд в размере 28 рублей были установлены три года назад. В связи с этим выпадающие доходы составляют порядка 700 миллионов рублей, тогда как ремонт и модернизация обходятся в полтора миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU