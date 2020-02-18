Лишь две станции нижегородского метро работают без убытка

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:21:02+03:00

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Лишь две из пятнадцати станций метро в Нижнем Новгороде работают в прибыль, а не убыток. Соответствующее заявление на заседании комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству сделал министр Павел Саватеев, сообщает НТА-Приволжье.

Речь идет о станциях Московская и Горьковская. По словам председателя комитета Владимира Солдатенкова, себестоимость проезда в нижегородской подземке сейчас составляет 56 рублей, а тарифы на проезд в размере 28 рублей были установлены три года назад. В связи с этим выпадающие доходы составляют порядка 700 миллионов рублей, тогда как ремонт и модернизация обходятся в полтора миллиарда.

Саватеев уточнил, что в планах на этот год – убрать задублированность наземных маршрутов и создать пересадочные узлы у метро. Кроме того, речи о повышении стоимости проезда в метро пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU