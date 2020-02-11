2020-02-11T12:43:56+03:00
Общество

Полузаброшенный парк Славы благоустроят к Дню Победы в Нижнем Новгороде

Нижегородцы пожаловались в социальных сетях на отвратительное состояние парка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Полузаброшенный парк Славы благоустроят к Дню Победы в Нижнем Новгороде. Фото: "Типичный Нижний Новгород"Полузаброшенный парк Славы благоустроят к Дню Победы в Нижнем Новгороде. Фото: "Типичный Нижний Новгород"
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Нижегородцев возмутило состояние парка Славы на Автозаводе. Пост с фотографиями, свидетельствующими о полном запустении парка, опубликован в паблике «Типичный Нижний Новгород».

- Накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне парк в таком ужасном состоянии. Это и разбитая брусчатка, и провалы на аллеях, прогнившие урны без дна, из которых вываливается мусор. Напротив Вечного огня третий год не могут снести аварийную постройку без окон и дверей, которую облюбовали бомжи, - пожаловался в социальной сети анонимный пользователь.

Кроме того, горожан возмутили четыре колодца без крышек, которые оказались прикрыты только ветками и снегом. Да и светильники в парке по большей части не работают, поэтому вечером там наступает кромешная темнота.

Но, как выяснилось, уже в ближайшие месяцы парк Славы должен быть благоустроен. Причем первый этап должен завершиться аккурат к 9 Мая. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Благоустройство планируется провести в два этапа. К 9 Мая будут обновлены цветники, заменена брусчатка центральной аллеи, отремонтированы таблички с именами Героев, а также мозаика на мемориале и его ступени. Прочие работы завершатся до 1 августа, - сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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