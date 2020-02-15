2020-02-15T20:55:00+03:00
Происшествия

Главврача Дзержинского перинатального центра отстранили от должности на время расследования гибели младенца

Трагедия произошла весной 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области сдвинулось с мертвой точки расследование трагической гибели младенца, случившейся в Дзержинском перинатальном центре летом 2018 года. Напомним, малыш весом 1750 граммов появился на свет в мае 2018 года, спустя месяц его выписали домой, а через несколько дней ребенок скончался от пневмонии. Родители обвинили врачей в подделке истории болезни и стали добиваться расследования уголовного дела. К делу подключился Александр Бастрыкин, который поручил ускорить расследование.

В настоящее время главного врача перинатального центра Дзержинска отстранили от занимаемой должности на время проведения следственных действий.

- Минздрав региона проводит повторную внутреннюю проверку. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку следственным органам, так как сами заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании этого случая, - прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. – Сегодня в Нижегородской области ведется плане модернизации и развития системы здравоохранения, в том числе, детского здравоохранения, поэтому каждый подобный трагический инцидент мы обязаны разбирать предельно внимательно, и стараться не допускать ничего подобного впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Главврача Дзержинского перинатального центра отстранили от должности на время расследования гибели младенца
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