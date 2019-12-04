«Там был чужой рентген!»: Родители погибшего от пневмонии младенца подозревают врачей в подделке документов

Ужасная трагедия произошла в Нижегородской области. Семья обвиняет врачей в подделке медицинской карты новорожденного ребенка, который погиб от воспаления легких. Родители уже полтора года не могут добиться наказания халатных сотрудников перинатального центра.

«Он уже не дышал»

Житель Дзержинска Юрий Богушевич много лет мечтал о сыне. В начале мая 2018 года его жена родила мальчика, Алешу, – это событие стало настоящим праздником в семье. Так как малыш появился на свет раньше срока и весом 1750 граммов, он в течение месяца находился под наблюдением врачей перинатального центра.

- Домой жену и сына выписали в плановом порядке. Нам выдали документ, где не было ни слова об отказе лечения или угрозе жизни и здоровью Алеши. О бронхопневмонии врачи нам тогда не сказали. Единственное что – с матери ребенка взяли отказ от дальнейшего нахождения сына в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Однако никто даже не объяснил, зачем это нужно, - рассказал Юрий корреспонденту «Комсомольской правды».

30 мая мужчина привез Алешу домой. Через несколько часов случилось страшное.

- В четыре утра жена встала, чтобы посмотреть, как там сын. Она обнаружила его в детской кроватке без признаков жизни. Алеша уже не дышал, - еле сдерживая слезы вспоминает Юрий.

«Все открылось спустя неделю»

Пока ехала скорая, мужчина самостоятельно пытался вдохнуть жизнь в новорожденного сына – он и сам врач. Медики в ближайшей больнице смогли спасти Алешу и стабилизировать его состояние. Утром ребенка снова увезли в перинатальный центр.

- Врач перинатального центра начала ругать бригаду скорой помощи и возмущаться, почему они сразу не привезли ребенка в роддом. Я сначала не понял такой реакции. Но спустя неделю все открылось, - продолжает Юрий.

Дальнейшее лечение мальчика проводили врачи перинатального центра. Именно там 1 июня 2018 года Алеша умер.

- Как указывается в истории болезни, труп нашего сына отправили на исследование с очень длинным диагнозом, в котором было много пунктов… кроме настоящей причины смерти, - вздыхает мужчина.

По факту гибели новорожденного следственный комитет возбудил уголовное дело, которое расследует до сих пор. Труп ребенка был исследован Дзержинским филиалом Нижегородского областного бюро судмедэкспертизы. Эксперты установили – Алеша скончался из-за бронхопневмонии, которая была вызвана синегнойной палочкой с множественными абсцессами легких.

- Специалисты открыли нам то, чего мы не ожидали. Оказалось, сын заболел в перинатальном центре. Он подхватил эту заразу там, - заявляет убитый горем отец.

«Подделали документы»

Через несколько месяцев выяснилось, что врачи просто забыли сделать мальчику рентген. Они выписали Алешу, не обследовав его легкие.

- Если бы они сделали рентген, мой сын был бы жив. Вдогонку ко всему этому медики еще и подделали документы, - подчеркнул Юрий.

Тогда, 11 мая, когда новорожденный Алеша еще находился в перинатальном центре, кому-то из детей был сделан рентген. На нем есть признаки пневмонии. Однако экспертиза, которая длилась вплоть до сентября 2019 года, установила, что снимок не принадлежит сыну Юрия. Сейчас дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности» уголовного кодекса. Однако родителей Алеши это не устраивает – они требует ужесточить статью.

- Я пытаюсь доказать, что ребенка убили. Скоро будет еще одна внутренняя экспертиза в следственном комитете, - добавил нижегородец.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство здравоохранения Нижегородской области:

- В соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 21.02.2018. №80 «О работе областной экспертной комиссии по разбору случаев детской смертности» каждый случай младенческой летальности подлежит разбору на заседании областной экспертной комиссии. Случай смерти новорожденного Богушевич разобран. Нарушений не выявлено. Акт проверки направлен в Следственный комитет.