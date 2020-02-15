2020-02-15T18:24:15+03:00
Происшествия

Женщина с ребенком устроила массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Авария произошла на улице Федосеенко днем 15 февраля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Крупное массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде днем в субботу, 15 февраля 2019 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария случилась в 14:20 на улице Федосеенко. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Джили», столкнулась с автомобилями «Тойота» и «Шкода». В результате аварии пострадала сама виновница ДТП, а также ее семилетний ребенок, находившийся в машине. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

- В настоящее время сотрудники УГИБДД России по Нижегородской области выясняют причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кстове задержали мужчину, нападавшего на прохожих с ножом и кастетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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