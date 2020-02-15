Мужчину, нападавшего с ножом и кастетом на прохожих в Кстове, задержали

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:13:49+03:00

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В Кстове задержали мужчину, причастного к нападению на двоих прохожих. Напомним, утром накануне, 14 февраля 2020 года, неизвестный мужчина напал с ножом на кстовчанина Максима Микрюкова, а позднее выяснилось, что в тот же день было аналогичное нападение на другого мужчину – с той лишь разницей, что там вместо ножа был кастет.

- По горячим следам сотрудники районного отдела полиции установили личность злоумышленника – им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Во время задержания молодой человек отказался открыть дверь сотрудникам полиции и оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В итоге дверь в квартиру агрессивного гражданина была вскрыта, а сам злоумышленник задержан и доставлен в районный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU