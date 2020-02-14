2020-02-14T16:27:57+03:00
Общество

Предприниматели Нижегородской области смогут принять участие в «Днях поставщика»

Предприниматели Дзержинска на встрече с вице-губернатором Евгением Люлиным предложили организовать переговоры малого бизнеса с крупными заказчиками
Елена ЛАЗАРЕВА
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Предприниматели Дзержинска смогут принять участие в «Днях поставщика» с крупными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина. В частности, 26 февраля 2020 года в технопарке «Анкудиновка» пройдет «День поставщика» с «Транснефтью», на котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса.

По словам вице-губернатора, график «Дней поставщика» будет составлен н весь 2020 год. «Малый и средний бизнес и крупные заказчики должны иметь возможность обсудить все условия и узнать о перспективных заказах от первоисточника», - считает Евгений Люлин.

Предпринимателям, которые хотят принять участие в «Днях поставщика», необходимо обратиться по телефонам: (831) 435-11-48, +7-961-637-06-38, или написать на электронную почту grachev@minprom.kreml.nnov.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в технопарке «Анкудиновка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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