Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в технопарке «Анкудиновка»

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские предприниматели смогут пройти обучение в Startup-академии технопарка «Анкудиновка». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на источник в региональном минпроме.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, курсы – это реальный шанс для предпринимателей и стартаперов бесплатно получить необходимые знания, которые впоследствии помогут эффективно развивать бизнес.

«Образовательные программы были сформированы сотрудниками технопарка с учетом того огромного опыта, который они получили за годы практической работы по развитию инновационных компаний региона», - подчеркнул глава области.

Отметим, что проект был рекомендован Минэкономразвития РФ для внедрения всем организациям, которые работают в сфере поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». У нижегородцев есть уникальная возможность поучиться у непосредственных разработчиков проекта.

Startup-академия технопарка «Анкудиновка» - это курсы повышения квалификации для бизнес-сообщества, менеджеров, сотрудников организаций, которые работают с малым и средним бизнесом и просто для всех желающих получить новые знания, повысить уровень профессионализма. Курс начнется 26 февраля с лекции по деловому английскому.

Заявку на участие в образовательной программе можно отправить по электронной почте на адрес: econom3@bi-clever.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU