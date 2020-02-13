Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Институт развития городской среды Нижегородской области приступает к разработке концепции комплексного развития и благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе. Это одна из центральных улиц исторической части города, которую хотят представить на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений 2020, сообщили в ИРГСНО.
В случае победы в конкурсе, Арзамас получит грант от министерства строительства России.
Как отмечают в институте, на улице Карла Маркса максимально полно сохранился исторический облик зданий. Здесь также находятся крупные учебные заведения. Улица является не просто транзитной, но и прогулочной. Хотя транспорту по ней передвигаться не запрещено, на деле она – пешеходная.
При этом в ИРГСНО уточнили, что сейчас пешеходная инфраструктура исторической части города развита слабо, отсутствует единый дизайн-код городской среды.
Разработке концепции проекта, как всегда, будет предшествовать этап обсуждений с жителями. Поэтому институт приглашает всех желающих принять участие в первой встрече, посвященной будущему благоустройству улицы.
Обсуждение состоится 18 февраля в 17:00 в Центральной городской библиотеке им. А.М.Горького на улице Свободы, 9.
Свои предложения в будущий проект можно также будет внести, заполнив онлайн-анкету.
Напомним, в конце января стало известно, что на грант Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях также будет претендовать Музейный квартал в Городце.
ИСТОЧНИК KP.RU