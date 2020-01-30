Исторический вал XII века и купеческие особняки: Музейный квартал хотят создать в Городце

Музейный квартал в Городце будет претендовать на грант Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Такое решение было принято в ходе заседания межведомственной комиссии, где рассматривались 12 заявок от разных населенных пунктов Нижегородской области. В результате победила концепция Института развития городской среды Нижегородской области по развитию Городца. В феврале заявка ИРГСНО будет рассмотрена Федеральной комиссией при Минстрое России.

Институт предлагает создать Музейный квартал в Городце, концептуально связав несколько общественных территорий единым маршрутом.

Речь идет об уникальной исторической сети улиц, скверов и площадей, которые хотят превратить в единое рекреационное пространство. Благоустройство должно охватить площадь Кольцова колодца, сквер Ленина, парк Пионерии и сквер Неизвестного солдата.

Как отмечают авторы краткой концепции, предлагаемый маршрут является стратегическим значимым и связывает деловой центр с сетью скверов, которые примыкают к кварталу.

Проект Музейного квартала в Городце будет претендовать на грант конкурса «Малые города и исторические поселения» в 2020 году. ФОТО: ИРГСНО

- Проект благоустройства комплекса скверов расширит территорию существующего музейного квартала, свяжет прилегающие участки и достопримечательности новыми пешеходными маршрутами, создаст комфортную городскую среду для повседневного использования горожанами и приема туристов, а также условия для последующего развития прилегающих территорий, - говорится в концепции.

Музейный квартал предлагается превратить в место притяжения для городских сообществ, проявить «дух места» и развить историческое наследие.

Дома с резными наличниками и художественные промыслы

Историческая составляющая Городца впечатляет, ведь он является древнейшим городом Нижегородской области. В расположенном на берегу Волги поселении сохранилась средневековая планировка исторического центра, облик богатого торгового центра XIX века и оборонительный вал XII столетия. Кроме того, здесь есть множество деревянных домов с уникальными резными наличниками и купеческие особняки. Городец славится своими народно художественными промыслами не только в России, но и за ее пределами. Город считается музейной столицей региона и привлекает множество туристов.

Сквер Ленина может стать пространством культуры и отдыха. ФОТО:ИРГСНО

Через выбранные площади и скверы будет проходить пешеходный маршрут. Авторы концепции Музейного квартала предлагают связать современные входы в город с историческим валом, благодаря чему гости будут узнавать о том, как формировался городской центр, как появились уникальные ремесла и бытовые традиции города.

Обсуждение и результаты

Концепция создавалась в результате общественного обсуждения в формате проектного семинара. Принять участие в них могли все желающие. Кроме того, проводились экспертные консультации, глубинные интервью и другие мероприятия.

В итоге площадь Кольцова колодца предлагается сделать главной «точкой входа» в старый город, сохранив функции делового центра, места отдыха и встреч. Здесь предлагается разместить информационно-туристический центр и фонтан «Кольцов колодец».

Сквер Ленина можно развивать как пространство культуры и отдыха, сохранив его транзитные функции. Там может появиться площадка с перголой для городских игр.

Сквер Пионерии предназначен для творчества и спорта.ФОТО:ИРГСНО

Главный акцент в сквере Пионерии, должен быть сделан на творчестве и спорте, считают авторы концепции. Поэтому в нем предлагают обустроить многофункциональную и спортивную площадки со сценой и фотозоной.

Сохранит свои мемориальные функции сквер Неизвестного солдата. Там благоустроят мемориал и создадут детскую площадку.

В сквере Неизвестного солдата предлагают благоустроить мемориал и создать детскую площадку

Краткая версия концепции

Пока сотрудники ИРГСНО создали краткую версию концепции Музейного квартала. Институт хочет получить обратную связь от нижегородцев и доработать ее с учетом полученных предложений.

Ознакомиться с краткой версией можно на сайте ИРГСНО и заполнить анкету. Замечания и пожелания в институте обещают проанализировать и создать на их основе финальную версию концепции.