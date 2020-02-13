2020-02-13T16:11:29+03:00
Общество

Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде

Теперь в городе действует 21 платежный терминал
Елена КАРАЛ
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Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем НовгородеТерминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без банковской комиссии стало больше в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Компания заключила дополнительное соглашение с ПАО «Саровбизнесбанк», и теперь в Нижнем Новгороде действует 21 платежный терминал.

- С расширением сети терминалов у перешедших на прямые договоры с предприятием нижегородцев появилась возможность бескомиссионной оплаты услуг во всех районах присутствия Теплоэнерго. Ведем переговоры и по созданию возможности оплаты через личный кабинет потребителя на нашем сайте, - сообщил Илья Халтурин.

Сейчас оплатить тепло без комиссии можно в отделениях банка, расположенных на улице Ванеева, 90, проспекте Ленина, 56, улицах Гордеевской, 77 и Семашко, 37.

В систему включены также терминалы в отделениях «Саровбизнесбанка» на улицах: Березовская, 96 корп.1, Грузинская, 21, Казанское шоссе, 4, Малая Покровская, 7, Коминтерна, 127, Пролетарская, 8, Рокоссовского, 9, Студеная, 63/1, Шаляпина, 23А и на проспекте Гагарина, 116 и 212А.

Напомним, предоставить больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ без комиссии также хотят жителям Дзержинска и Кстова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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