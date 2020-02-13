2020-02-13T16:37:06+03:00
Общество

Жителям Дзержинска и Кстова хотят предоставить больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ без комиссии

Нижегородское правительство контролирует ситуацию с очередями на оплату коммунальных услуг в Дзержинске и Кстове
Елена КАРАЛ
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Жителям Дзержинска и Кстово хотят предоставить больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ без комиссии. ФОТО: Алексей АлексеевЖителям Дзержинска и Кстово хотят предоставить больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ без комиссии. ФОТО: Алексей Алексеев
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Жителям Дзержинска и Кстова хотят предоставить больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ без комиссии. Правительство Нижегородской области ведет с банками соответствующие переговоры, сообщил заместитель губернатора Андрей Харин.

Он также заверил, что лично контролирует ситуацию с возникновением очередей в офисах Единого расчетно-кассового центра обоих городов.

Заместитель губернатора напомнил, что жители стали переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. При этом банки и Почта России начали взимать с граждан комиссию, которую раньше оплачивали управляющие компании вместе с расходами за содержание жилых помещений.

- Мы взяли ситуацию на особый контроль. Очереди в офисах обслуживания возникли из-за того, что ресурсоснабжающие организации недостаточно хорошо проинформировали людей о способах бескомиссионной оплаты в связи с произошедшими изменениями. Жители Дзержинска и Кстова могут оплатить коммунальные платежи без дополнительных сборов не только в офисах обслуживания. Это можно сделать онлайн, на сайте «ЕРЦК». Но и этого недостаточно. В настоящее время в оперативном режиме проводятся переговоры с банками, чтобы у людей было больше возможностей оплаты квитанций без дополнительных затрат, - сообщил Андрей Харин.

Напомним, 7 февраля в сети стали появляться первые сообщения об очередях, возникших в пунктах приема платежей Дзержинска и Кстово. Вереницы люди устремились туда, чтобы оплатить коммунальные услуги без комиссии.

Внести деньги за ЖКУ без переплат жители Кстово и Дзержинска также могут в личном кабинете на сайте www.erkc-dzr.ru. Чтобы сделать, это нужно перейти в раздел «Оплатить онлайн» или выбрать строку «Оплатить квитанции ООО «ЕРКЦ».

Бескомиссионные платежи также принимают в кассах пунктов приема платежей и офисе ООО «ЕРКЦ».

КОНКРЕТНО

Адреса в Дзержинске:

- магазин «СИТИ» на ул. Петрищева, 18/39;

- ТЦ «Теремок» на пл. В.Ю. Макарова, 1;

- ТЦ «Лидия» на ул. Гайдара, 59е;

- ТЦ «Меркурий» на пр-т Циолковского, 78;

- офис продаж и обслуживания клиентов на ул. Петрищева, 10А.

Офис ООО «ЕРКЦ» в Кстове находится на бульваре Нефтепереработчиков, 19.

Время работы кассы: пн-чт: с 08-30 до 17-00; пт: с 08-30 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).

Время работы приемного зала: пн-чт: с 08-30 до 17-30; пт: с 08-30 до 16-30 без перерыва; сб и вс: – выходные дни).

На следующей неделе в Кстово должны заработать дополнительные кассы для приема платежей без комиссии.

Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без банковской комиссии стало больше и в Нижнем Новгороде. Теперь заплатить за блага цивилизации от АО "Теплоэнерго" можно в 21 пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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