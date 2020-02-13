2020-02-13T11:47:38+03:00
Общество

Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде

В музее деревянного зодчества начались реставрационные работы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор» изменил график работы для посетителей на время проведения реставрационных работ. Об этом сообщается на странице музея в социальной сети ВКонтакте.

Музей не работает по понедельникам, вторникам и средам, в остальные дни хутор отрыт для посещений с 10:00 до 18:00. Обратите внимание – пройти на территорию музея можно только в составе группы и в сопровождении экскурсовода. Кроме того, отменены постановочные фотосессии.

В четверг и пятницу экскурсионные группы будут собираться в 10.00, 12.00 и 14.00. В выходные – каждый час с 10.00 до 15.00. Поменялась и стоимость входных билетов – взрослый теперь стоит 150 рублей, льготный – 100 рублей, детский – 80 рублей.

Ранее сообщалось, что 800-летию Нижнего Новгорода в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» пройдут реставрационные работы. Будут отремонтированы пять объектов культурного наследия из 15 - Покровская церкви из села Зелёное, дом Павловой, верховой овин, ямной овин и мельница-толчея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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