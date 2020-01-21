Началась реставрация нижегородского заповедника «Щелоковский хутор»

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:00:03+03:00

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К 800-летию Нижнего Новгорода в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» начались реставрационные работы. Ремонт начнется на пяти объектах культурного наследия из 15 - Покровской церкви из села Зелёное, доме Павловой, верховом овине, ямном овине и мельнице-толчее. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Администрации Нижнего Новгорода.

В рамках реставрационных работ на памятниках деревянного зодчества отремонтируют срубы, кровли, механизмы, интерьеры, пропитают древесину спецсоставами. Там, где это необходимо, укрепят фундамент. Работы будут проводиться в течение 2020 и 2021 годов, общая стоимость реставрации оценивается в 40,4 миллиона рублей.

Директор музея-заповедника «Щелоковский хутор» Марина Бугрова напомнила, что последние масштабные работы п реставрации в заповеднике проводились в конце 90-х годов прошлого века, а за 21 век полноценно отреставрирован был только один объект - колодец со ступальным колесом. Из-за этого практически все объекты культурного наследия доведены до аварийного состояния. В результате реставрационных работ к 800-летию города удастся не только сохранить объекты, но и благоустроить территорию, что должно привлечь туристов.

На данный момент доступ посетителей на «Щелоковский хутор» ограничен, но научная работа в заповеднике ведется. В течение 2020 года будут организованы экспедиции по сбору этнографического материала в районы Нижегородской области, разработаны планы выставок и новых экспозиций, сообщила Марина Бугрова.

ИСТОЧНИК KP.RU