Опубликован список почтовых отделений для голосования за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:11:12+03:00

Нижегородский филиал Почты России присоединяется к акции по сбору подписей

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Почта России присоединилась к акции по сбору подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести». Голосование организовано во всех районах города и продлится с 12 по 19 февраля, сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала Почты России.

Голосование организовано в следующих почтовых отделениях:

Канавинский район: ОПС 603002 (ул. Советская, 19, к.2);

Московский район: ОПС 60157 (ул. Березовская, 95);

Ленинский район: ОПС 603135 (ул. Радио, 7);

Сормовский район: ОПС 603003 (ул. Культуры, 6);

Нижегородский район: ОПС 603000 (ул. Большая Покровская, 56);

Приокский район: ОПС 603137 (ул. Военных Комиссаров, 2;

Советский район: ОПС 603136 (б-р 60 лет Октября, 3);

Автозаводский район: ОПС 603004 (ул. Героя Поющева, 3А), ОПС 603142 (ул. Мончегорская, 12, к.1).

Ежедневно с 14:00 до 18:00 голосовать всем желающим помогают волонтеры, отвечая на все вопросы.

Проголосовать также можно в режиме онлайн на сайте https:занижний.рф.

Напомним, сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» проводится по инициативе правительства Нижегородской области. В настоящее время акцию поддержали 125 000 нижегородцев.

Почетное звание может быть присвоено городам России за существенный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU