Присвоение Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести» уже поддержали 125 000 нижегородцев

Уже 125 000 нижегородцев поддержали инициативу по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Как сообщил секретарь НРО партии «Единая Россия» и глава Нижегородской области Глеб Никитин, жители региона активно подключились к процессу, выражают поддержку через специальный сайт или с помощью подписных листов.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто уже поставил свою подпись. Очень важно, что вы чтите память о Великой Победе. Горьковская область сыграла колоссальную роль в ее приближении, - подчеркнул Глеб Никитин.

Чтобы поддержать инициативу, жители Нижегородской области могут зарегистрироваться на сайте «ЗаНижний.рф». Как рассказала «Волонтер Победы» Оксана Тараканова, процедура займет совсем немного времени.

- Процедура регистрации очень простая. Необходимо зайти на сайт «ЗаНижний.рф», вводим ФИО и номер телефона, на который приходит СМС с кодом подтверждения, вводим его и тем самым подтверждаем, что мы поддерживаем присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести, - пояснила Оксана Тараканова.

О своей поддержке можно также заявить в любом централизованном пункте по сбору подписей, которых в Нижнем Новгороде насчитывается 40. Центры действуют в крупнейших торговых центрах, офисах МФЦ, отделениях Почты России и на железнодорожном вокзале. Отдать свой голос за «Город трудовой доблести» там можно с 11 по 18 февраля включительно.

По словам жителя Нижегородского района Николая Глядешкина, расписавшегося в одном из пунктов в МФЦ Нижнего Новгорода, город давно заслуживает присвоения этого звания.

«В годы войны на предприятиях Горького для фронта выпускали танки, самолеты, подводные лодки. В Дзержинске делали боеприпасы. Все это подпитывало фронт. Без помощи тыла не было бы Победы», - пояснил свою позицию Николай Глядешкин.

Немало подписей также удалось собрать на премьере мюзикла «Небесный тихоход», проходившего в минувшие выходные в Театре юного зрителя.История женского полка ночных бомбардировщиков «У-2» стала широко известна благодаря кинокомедии, вышедшей на экраны в 1945 году. До сих пор ее любят миллионы зрителей.

Напомним, о праве Нижнего Новгорода претендовать на звание, которое подчеркивало бы его заслуги в Великой Отечественной войне, давно говорят ветераны и общественники. Представители ветеранских организаций уже ни раз объявляли сборы подписей, но все они не давали результата. Единогласно поддерживают они также инициативу о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести», о чем «Комсомолка» писала в декабре прошлого года.